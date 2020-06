Calciomercato, no all’Inter | Salta il colpo a zero: i dettagli

Risposta negativa di Edinson Cavani in scadenza di contratto col Paris Saint-Germain. Marotta deve ora valutare piste alternative

L’Inter vede sfumare un altro grande affare a parametro zero dopo Mertens. Parliamo di Edison Cavani, il quale per ‘Tuttosport’ ha detto no alla proposta del club nerazzurro poiché intenzionato a legarsi all’Atletico Madrid al quale fu vicinissimo nello scorso calciomercato di gennaio. Conte vede quindi perdere un’altra occasione per aggiungere al reparto avanzato un tassello di enorme qualità ed esperienza.

Calciomercato Inter, salta Cavani: rispuntano Belotti e Dzeko

Toccherà ora a Beppe Marotta trovare delle soluzioni alternative per rinforzare l’attacco che probabilmente perderà Lautaro Martinez oltre ad Esposito (destinato al prestito) e forse Alexis Sanchez anche se ora i nerazzurri starebbero considerando la sua permanenza pure nella stagione che verrà (non sarà però semplice trovare una nuova intesa con lo United). CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Lo stesso quotidiano torinese rilancia il nome di Belotti del Torino, molto stimato dal tecnico interista ma anche quelli di Aubameyang e Lacazette dell’Arsenal come di Chiesa, Dembele del Lione e addirittura Edin Dzeko, il quale però non sembra aver voglia di traslocare da Roma.

