Novellino: “Le 5 sostituzioni favoriscono la Juve e sono un dono per le piccole”

Inter, l’allenatore Walter Novellino ha voluto dare il suo pronostico sulla squadra favorita alla vittoria finale del campionato e un parere sulla decisione di concedere più cambi nell’arco dei 90 minuti della partita

INTER NOVELLINO INTERVISTA/ L’allenatore Walter Novellino, dopo la sua avventura al Catania da marzo a giugno 2019, in questa stagione non ha trovato una panchina, ha voluto dare la sua opinione sulla ripartenza del campionato italiano e sulle favorite per lo scudetto. Il tecnico ha dato per scontato l’epilogo finale, a causa della decisione di concedere più sostituzioni nei 90 minuti regolamentari. Queste le sue argomentazioni in merito, intervistato da Repubblica: “Le 5 sostituzioni favoriscono chi ha la panchina lunga e difatti la Juve vincerà lo scudetto, non c’è storia, con tutto il rispetto per Lazio, che ha già fatto tantissimo, e Inter“. Per tutte le altre news sul calciomercato dell’Inter CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, sogno Pogba | Scambio e controproposta

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ESCLUSIVO | 10 milioni per il vice Lukaku

Il manager, dopo aver dato il suo pronostico per quanto riguarda la corsa al titolo, ha poi aggiunto: “Ma anche per i club più piccoli sarà un dono del cielo: permetterà di coinvolgere tutti e di non spremere nessuno”.