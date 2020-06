Calciomercato Inter, cash e scambio per Lautaro | Conte ritrova il bomber

Nuova pretendente per Lautaro Martinez, non solo nel mirino del Barcellona. Ancora una volta occhi dalla Spagna con possibile contropartita per l’attacco

Il centro di gravità del prossimo mercato dell’Inter è sempre e comunque lui: Lautaro Martinez. L’attaccante argentino è da tempo nel mirino del Barcellona, anche se la trattativa sta vivendo una fase di stallo che tarda a sbloccarsi. Leo Messi vorrebbe portarlo in blaugrana come erede di Luis Suarez al centro dell’attacco ma le problematiche tardano a risolversi. In questa situazione ha provato ad inserirsi anche il Real Madrid, anche se la preferenza dell’ex Racing è sempre per il Barça come testimoniano i tanti rifiuti dispensati a tutte le altre pretendenti. Al folto gruppo di squadre interessate a Lautaro è inoltre in procinto di aggiungersi un’altra spagnola. Per tutte le altre news sul calciomercato dell’Inter CLICCA QUI

Calciomercato Inter, spunta l’Atletico per Lautaro: idea di scambio

Vista la situazione complicata ora l’entourage del calciatore sembra più predisposto ad ascoltare nuove proposte. In tal senso secondo quanto riferito dai colleghi di ‘Calciomercatonews’ si è fatto vivo anche l’Atletico Madrid del connazionale Diego Simeone, con tanto di offerta allettante.

Per aggirare il complicato scoglio dei 111 milioni di clausola rescissoria, i ‘Colchoneros’ sarebbero pronti a mettere sul piatto uno scambio con Alvaro Morata, che verrà riscattato per 55 milioni di euro, insieme ad una corposa parte cash da 45-50 milioni di euro. Qualora l’affare dovesse davvero concretizzarsi Conte ritroverebbe così il centravanti spagnolo, allenato già ai tempi dell’esperienza al Chelsea.

