Calciomercato Inter, l’ex Juventus per l’attacco | Contatti avviati

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza l’ingresso in scena di un ex giocatore della Juventus nella schiera dei candidati al post Lautaro Martinez

Affare ‘alla Morata’ in attacco? No, proprio Morata. Secondo ‘Tuttosport’, dopo che è naufragata anche la pista Cavani, l’Inter ha avviato i primi contatti con l’Atletico Madrid per l’ex attaccante della Juventus che i ‘Colchoneros’ riscatteranno a luglio dal Chelsea per 55 milioni di euro. Lo spagnolo non sarebbe un intoccabile, a maggior ragione se alla corte di Simeone dovesse davvero approdare a costo zero lo stesso Cavani. L’operazione si presenta comunque molto complicata: anzitutto perché gli spagnoli per fare una plusvalenza dovrebbero cederlo a una cifra importante, superiore senz’altro a quella che investirà per il riscatto; in secondo luogo per via dell’ingaggio del 27enne, ad oggi il più pagato della rosa dell’Atletico con 10,5 milioni a stagione.

Calciomercato Inter, i dubbi su Morata: da Aubameyang a Belotti, gli altri nomi per l’attacco

Su Morata poniamo poi il dubbio Conte, chiedendoci se è possibile che il tecnico possa voler tornare a lavorare con un giocatore che l’ha profondamente deluso nella sua esperienza alla guida del Chelsea e che ha evidentemente perso smalto negli ultimi due-tre anni rispetto ai trascorsi in bianconero e al suo primo anno post ritorno al Real Madrid. Per questo in ottica sostituzione di Lautaro vanno tenute in gran considerazione altri profili, su tutti quello di Pierre-Emerick Aubameyang forse il preferito dell’allenatore nerazzurro dopo la rinuncia obbligata a Timo Werner, il cui futuro sarà proprio nei ‘Blues’ di Abramovich. Senz’altro dietro le candidature di Lacazette, Jovic, Belotti, Federico Chiesa, Cunha e Dzeko, con quest’ultimo che per età non potrebbe certo prendere l’eredità dell’argentino. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

