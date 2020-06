Calciomercato Inter, colpo a zero | La pista resta aperta

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sulla difesa coi nerazzurri che rimangono più che mai attenti su un centrale di esperienza in scadenza a fine stagione

Se è sfumata la possibilità di ingaggiare un grande attaccante a costo zero (Mertens ha rinnovato col Napoli, Edinson Cavani è diretto all’Atletico), resta vivissima invece quella di mettere le mani – sempre ‘gratis’, al netto delle commissioni – su due difensori belgi: il laterale destro Meunier in scadenza col Paris Saint-Germain e il centrale Jan Vertonghen in scadenza con il Tottenham di José Mourinho. Stamane il ‘Corriere dello Sport’ rilancia la pista che conduce proprio al 33enne di Sint-Niklaas che in Inghilterra e non solo danno orientato a lasciare gli ‘Spurs’ dopo ben otto anni di militanza.

Calciomercato Inter, Vertonghen al posto di Godin. E Kumbulla…

Marotta potrebbe offrire a Vertonghen, ammesso che non l’abbia già fatto, un contratto biennale con opzione per una terza stagione da circa 6 milioni di euro. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Il suo arrivo dovrebbe però essere legato alla partenza di Godin, il quale non è riuscito a entrare nei meccanismi della difesa a tre targata Conte e percepisce – coi bonus – più o meno proprio sui 6 milioni. In ottica futura, restando in difesa, l’Inter proverà poi a chiudere l’operazione Kumbulla. Sul classe 2000 italo-albanese ci sono anche Juventus e Lazio, ma i nerazzurri vengono dati in pole. Con il Verona possibile intesa sui 28-30 milioni, cifra comprensiva di contropartite tecniche.

