L’Inter sorprende tutti: blitz per Belotti del Torino

Il dopo Lautaro Martinez potrebbe parlare italiano. Dopo l’indiscrezione di oggi in merito all’interesse per Morata, secondo ‘Tuttosport’ ci sarebbe anche una pista italiana: si tratta di Belotti del Torino, attaccante esploso alcune stagioni fa e titolare della nazionale italiana. Il bomber piace molto e per caratteristiche potrebbe essere l’ideale per il gioco del tecnico. Cairo lo ritiene incedibile ma una buona offerta a fine stagione, unita alla volontà del giocatore per concorrere per obiettivi importanti, potrebbe fare la differenza e agevolare l’operazione.

