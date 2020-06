Nuova offerta per Kumbulla: sfida totale alla Juventus

Continua la sfida alla Juventus per Marash Kumbulla del Verona. ‘Tuttosport’ riporta la volontà di Marotta di fare di tutto per battere i bianconeri per il difensore centrale. L’ultima proposta sarebbe quella di prenderlo e lasciarlo un anno in prestito a Verona e chiudere a 35 milioni di euro (28 cash e 7 di bonus). La parte cash potrebbe essere ridotta con l’inserimento di Dimarco e Salcedo, giocatori che potrebbero fare esperienza con Juric in panchina.

