C’è sempre Lautaro Martinez al centro del mondo Inter. Ecco le ultime informazioni raccolte da Interlive.it in merito al futuro dell’argentino

Lo scorso 1° aprile abbiamo scritto che l’Inter non intende privarsi di Lautaro Martinez se non dietro il pagamento della clausola risolutiva fissata a 111 milioni di euro, cosa che ha confermato anche Beppe Marotta nell’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’. Ma anche che potrebbe accettare un’offerta inferiore e contropartita qualora non dovesse intravedere spiragli per un eventuale rinnovo. Insomma le condizioni per andare avanti insieme. Nel caso la richiesta sarebbe comunque elevata, magari proprio da 90 milioni di euro come scrive la stampa italiana. LICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, voce grossa per Lautaro: ecco perché

Come raccolto da Interlive.it, il club targato Suning può fare la voce grossa su Lautaro Martinez non avendo necessità di reperire denaro per mettere in ordine i conti come gli anni passati in cui era costretta a rispettare i paletti del settlement agreement concordato dal ‘tragico’ Thohir con l’Uefa. Risorse importanti sono del resto già arrivate dalla cessione a titolo definitivo di Icardi al Paris Saint-Germain per 50 milioni di euro (più 8 di bonus) con Marotta che conta di rimpilzare ulteriormente le casse grazie alla vendita degli altri calciatori che non rientrano nei piani futuri, vedi Perisic e Joao Mario ai quali si potrà trovare sistemazione anche in caso di non riscatto da parte di Bayern Monaco (l’Inter ha aperto allo sconto. Intanto l’opzione è scaduta…) e Lokomotiv Mosca. Con loro due più l’ex capitano l’incasso totale potrebbe raggiungere i 75-77 milioni di euro. Più complicata sarà invece la dismissione di Radja Nainggolan, però questa è un’altra storia.

Riassumendo: l’Inter non ha bisogno impellente di soldi per sistemare il bilancio e finanziare quella che sarà la prossima campagna acquisti, quindi il Barcellona o chiunque altro per prendersi Lautaro dovrà ‘accontentarla’. Altrimenti non se ne farà nulla.

