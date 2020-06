Van de Beek con lo sconto: l’Ajax lo vende per 40 milioni di euro

Van de Beek con lo sconto: l’Ajax lo vende per 40 milioni di euro

Donny Van de Beek potrebbe andare via dall’Ajax già in questa sessione del calciomercato. Come riporta ‘Times’, arrivano novità molto importanti sul centrocampista dei lancieri: la sua valutazione è scesa a causa dell’effetto coronavirus e potrebbe essere prelevato per circa 40 milioni di euro. van de Beek, uno dei giocatori più ricercati dopo l’ottima stagione in Champions League con Ten Hag, era stato accostato spesso al Real Madrid e il club olandese chiedeva attorno ai 55 milioni di euro come base per trattare. Ora, con uno sconto di 15 milioni, potrebbe ripensarci anche l’Inter.

LEGGI ANCHE >>> Il punto in attacco di Ausilio: ”Lautaro e Cavani…”

LEGGI ANCHE >>> E’ fatta! Va all’Inter: ”Affare concluso”

LEGGI ANCHE >>> Tutto deciso: clamoroso ritorno in nerazzurro