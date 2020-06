Conferme su Pedro: Conte vuole anche l’attaccante ‘tascabile’

C’è anche l’edizione ‘tascabile’ per l’attacco dell’Inter. Conte e Marotta pensano ad un colpo ad effetto per l’estate: Pedro dal Chelsea. Anche lo spagnolo è un parametro zero e potrebbe risultare fondamentale per il percorso scelto dalla dirigenza e dall’allenatore. Esperienza da vendere e mentalità vincente, l’ex Barcellona piace anche alla Roma che sogna di averlo per il proprio attacco. In attesa dell’ariete, l’Inter ci prova per il piccolo esterno che si libererà dai ‘blues’.

