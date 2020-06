Calciomercato Inter | Marotta ribadisce che la clausola di Lautaro scadrà il 7 luglio

Inter, il dirigente Beppe Marotta risponde alle illazioni del Mundo Deportivo, che aveva dichiarato che la scadenza della clausola rescissoria di Lautaro Martinez fosse il 15 e non il 7 luglio

INTER MAROTTA SU CLAUSOLA LAUTARO/ L’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez, è sempre al centro delle questioni di mercato. L’ultima situazione, ha riguardato la scadenza della clausola rescissoria. Per riuscire a chiarire questa data il sito Calciomercato.it, ha chiesto lumi all’amministratore delegato della società meneghina Beppe Marotta. Il motivo è l’articolo del ‘Mundo Deportivo’, che ha accusato il dirigente del club milanese di aver detto una bugia per cercare di mettere in maggiore difficoltà il Barcellona, dichiarando che la clausola scadrà il 7 luglio. mentre a loro risulta che invece ci sarà tempo fino al 15. Il dirigente aveva fatto queste dichiarazioni nella lunga intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport, in cui aveva spiegato chiaramente, non solo alcune mosse di mercato, ma anche che la clausola di Lautaro Martinez scadrà il 7 luglio. Per tutte le altre news sul calciomercato dell’Inter CLICCA QUI

Il dirigente ha nuovamente confermato anche al sito sportivo, che chi vorrà pagare la clausola rescissoria di 111 milioni di euro per l’ex Racing, dovrà farlo tassativamente entro il 7 luglio, nonostante dalla Spagna siano convinti del contrario.