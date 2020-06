Giallo clausola: trattativa Lautaro entra nel vivo, ‘ultimatum’ al Barcellona

La trattativa Lautaro potrebbe entrare presto nel vivo. E’ giallo sulla clausola rescissoria con il ‘Mundo Deportivo’ che prova ad intricare ancora di più la vicenda: secondo il quotidiano spagnolo la data limite per pagare la clausola è il 15 luglio, non il 7 come ammesso da Ausilio e Marotta. L’intenzione dell’a.d. nerazzurro è quella di mettere pressione ai catalani per chiudere prima l’affare e concentrarsi sul sostituto nel più breve tempo possibile.

