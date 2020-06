Tolisso si allontana: ”Voci sull’addio non sono veritiere”

Nella giornata di ieri si sprecavano le voci in merito al possibile interessamento dell’Inter per il centrocampista francese Tolisso, attualmente al Bayern Monaco. Insieme ai nerazzurri, anche il Manchester United sembrava essere particolarmente interessato per un possibile trasferimento del giocatore. L’agente Eric Castagnino ha però smentito qualsiasi ipotesi ai microfoni di ‘Sky Deutschland‘: “In questo momento non stiamo discutendo con il Manchester United! Corentin è infortunato e la priorità assoluta è rivederlo in campo il prima possibile“ ha concluso.

