Zaniolo, per i bookies Juve chiaramente favorita. L’Inter perde terreno

Inter, l’ex talento nerazzurro ora alla Roma, Nicolò Zaniolo, potrebbe cambiare nuovamente squadra nella prossima stagione. Secondo Sisal Matchpoint il calciatore ha buone probabilità di restare a Roma ma attenzione alle lusinghe della Juventus

INTER ZANIOLO BOOKMAKER/ Nel nostro campionato, non c’è solo Lautaro Martinez al centro degli intrecci di mercato. L’ex Primavera nerazzurra ora alla Roma Nicolò Zaniolo, nonostante il grave infortunio subito in gennaio e che lo terrà fuori almeno fino a luglio, è anch’egli seguito da molte squadre italiane ed estere. Per il momento il club giallo-rosso sta facendo quadrato intorno al giovane talento e salvo proposte indecenti, non sembra intenzionato a cedere il calciatore. In ogni caso il sito di scommesse Sisal Matchpoint, ha voluto quotare le possibili squadre in cui il giocatore potrebbe andare nella prossima stagione. Per il momento, sembra che le probabilità che l’ex nerazzurro resti nella Capitale siano le più probabili, anche se la quota è salita da 1,33 a 1,38. Viceversa aumentano le possibilità che il giocatore possa andare alla Juventus, dato che la quota da 7,5 è scesa a 4,5. Per tutte le altre news sul calciomercato dell’Inter CLICCA QUI

Per il momento, secondo i bookmaker l’opzione bianconera sembra l’unica possibile, anche perché un suo ritorno in nerazzurro è salito da 9 a 12, mentre le opzioni estere come il Manchester United e il Paris Saint Germain sono addirittura a 16 volte la posta. P.S.: le scommesse saranno valide fino al 5 ottobre, che è la data dell’ultimo giorno di mercato.