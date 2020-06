30 milioni per Kumbulla: Lotito spaventa Marotta

30 milioni per Kumbulla: pericolo Inter

Kumbulla è uno dei giocatori più seguiti dall’Inter per il prossimo anno. Rivelazione della difesa del Verona, secondo ‘Tuttosport’ potrebbe essere strappato dalla Lazio che ha tutte le intenzioni di presentarsi in perfette condizioni per la Champions. Il quotidiano rivela che il presidente Lotito offrirebbe circa 30 milioni di euro per il difensore, un’operazione importante che potrebbe compromettere i piani di Marotta, da tempo sul giocatore.

