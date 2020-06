Calciomercato Inter, agente allo scoperto | “Siamo al capolinea”

Tra i pezzi pregiati del florido vivaio dell’Inter c’è il giovane Edoardo Vergani. Il gioiello classe 2001 reclama spazio. Parla l’agente

Il vivaio dell’Inter continua a sfornare giovani talenti che in futuro potrebbero fare le fortune della squadra di Zhang, da sempre molto attenta alla cura del settore giovanile, come testimoniano i tantissimi calciatori maturati negli ultimi anni. Oltre al più noto Sebastiano Esposito, l’attuale nidiata nerazzurra ha messo in luce il talentuoso Edoardo Vergani, giovane attaccante con il gol nel sangue. Il classe 2001 si è messo in mostra nelle giovanili interiste delle quali fa parte dal 2014. Una grande crescita costante nel tempo che dovrebbe portare il ragazzo a sbocciare nei prossimi anni. Per farlo però ha bisogno di giocare. Per tutte le altre news sul calciomercato dell’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, allarme Vergani: l’annuncio dell’agente

Vista la tanta voglia di giocare per proseguire il suo percorso di crescita, potrebbe essere giunto il momento di riflettere seriamente sul proprio destino per il giovane Vergani, che per bocca del procuratore reclama spazio.

L’agente Pastorello ha infatti fatto il punto della situazione ai microfoni di ‘Tuttosport’: “Abbiamo un contratto lungo con l’Inter, ma ultimamente ci sono state delle problematiche perché avrebbe dovuto giocare di più. È un talento che ha delle qualità notevoli e, secondo me, siamo al capolinea dell’esperienza interista. È arrivato il momento di fare il salto. Ha tantissime richieste“.

