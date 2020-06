Calciomercato Inter, Godin resta in uscita | Pretendente a sorpresa

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Diego Godin la cui partenza nella prossima sessione resta sempre molto probabile

Migliorano le condizioni di Diego Godin, anche se il difensore uruguagio rimane sempre in dubbio per la sfida di domani sera al ‘San Paolo’ contro il Napoli valevole per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. L’ex Atletico Madrid dovrebbe essere sostituito da Skriniar, con Bastoni sul centro-sinistra. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Le riserve verranno sciolte nelle prossime ore, ma ad ora la sensazione è che il 34enne di Rosario possa finire al massimo in panchina.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, agente allo scoperto | “Siamo al capolinea”

Calciomercato Inter, interesse dalla Ligue 1 per Godin

Di Godin si parla poi sempre in ottica addio ai nerazzurri già nella prossima sessione di calciomercato, dunque appena un anno dopo il suo sbarco alla Pinetina. Il classe ’86 non ha convinto Conte nella difesa a tre e così il tecnico avrebbe dato il via libera alla sua cessione. Non sarà semplice trovargli una nuova sistemazione a causa del suo ingaggio da circa 6 milioni di euro bonus compresi: a lui sono interessate squadre spagnole, vedi il Valencia, inglesi e – si è scoperto oggi – francesi. In Ligue 1 si registra in particolare l’interesse del Lione del presidente Aulas.

Stando a ‘RMC Sport’ il numero uno del club transalpino punta ad ingaggiare un difensore di grande livello per la prossima stagione, l’obiettivo pare essere proprio Godin, al quale però non potrebbe appunto garantire lo stesso trattamento economico che ha a Milano, dalla società targata Suning. Vedremo se la pista dell’OL prenderà consistenza oppure no nelle prossime settimane.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Clausola per Lautaro, c’entrano Icardi e non solo | Le ultime di InterLive

Calciomercato Inter, scambio con Perisic | Arriva il pupillo di Conte