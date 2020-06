La Russa: “Il Napoli mi sta simpatico ma io sono tifoso dell’Inter”

Inter, il vice presidente del Senato Ignazio La Russa ha voluto dare un parere sulla sfida di questa sera tra Napoli e Inter. Inoltre trova assurdo che i cinema riaprano e gli stadi restino chiusi al pubblico

NAPOLI-INTER LA RUSSA INTERVISTA/ Il vice presidente del Senato Ignazio La Russa, noto tifoso nerazzurro, è stato intervistato da Radio Kiss Kiss per un parere sulla sfida di questa sera tra la sua squadra e il Napoli, che si giocano l’ammissione alla finale di coppa Italia contro la Juventus. Queste le sue parole: “Il Napoli mi sta simpatico ma io sono tifoso dell’Inter. Sono curioso di vedere questa partita, si scontrano due allenatori tifosi”. Gli hanno voluto chiedere un paragone politico su chi assomiglia più alla Merkel tra i due tecnici e il senatore ha spiegato: “Nessuno dei due. Non faccio paragoni politici. Si assomigliano dal punto di vista della grinta. Conte dalla sua ha un curriculum che Gattuso ancora non ha ma che gli auguro di avere un giorno“. Per tutte le altre news sul calciomercato dell’Inter CLICCA QUI.

Il noto politico ha poi voluto dare la sua opinione sulle partite a stadi vuoti e ha detto: “Trovo ancora assurdo che si possa andare a cinema o a teatro e non lo si possa fare con i tifosi allo stadio, seppur con numeri ridotti. Non capisco questa cosa. Lo stadio è all‘aperto mentre i cinema sono al chiuso. La Germania non la imitiamo, la subiamo”.