Marotta: “Voglia di vincere nel nostro dna. Ecco cosa bisogna verificare”

L’Ad nerazzurro Beppe Marotta ha rilasciato delle dichiarazioni prima della gara Napoli-Inter valevole per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia

“La voglia di vincere è nella storia e nel dna di questa società”. Lo ha detto a ‘Rai Sport’ Beppe Marotta prima del fischio d’inizio di Napoli-Inter, ritorno della semifinale di Coppa Italia. I nerazzurri di Conte saranno obbligati a vincere, considerato il ko al ‘Meazza’, per poter staccare il pass per la finale di mercoledì prossimo: “Resta da capire i carichi di lavoro che effetto avranno, ma di sicuro c’è voglia di far bene – ha aggiunto l’amministratore delegato nerazzurro. CLICCA QUIper le altre news sull’Inter – Non si vede l’ora di ricominciare? Tutto il calcio si è impegnato per tornare in campo, il ringraziamento va a tutte le componenti, ai presidenti Gravina e Dal Pino per la grande professionalità che hanno dimostrato”.

