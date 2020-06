Da Insigne a Eriksen e Lautaro Martinez, ecco le formazioni ufficiali della sfida Napoli-Inter in cui c’è in palio l’accesso alla finale di Coppa Italia

Sono ufficiali le formazioni della gara Napoli-Inter di scena fra circa un’ora allo stadio ‘San Paolo’, naturalmente a porte chiuse e valevole per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Alla prima uscita post stop causa emergenza coronavirus, Conte schiera la sua squadra col 3-4-1-2: per la prima volta Eriksen alle spalle delle due punte Lukaku e Lautaro Martinez, in difesa Skriniar e Bastoni ai lati di de Vrj. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Dall’altra parte Gattuso opta per Elmas al posto dell’infortunato dell’ultima ora Fabian Ruiz. Il tecnico azzurro recupera però Mertens, presente nel tridente con Insigne e l’ex Politano. Arbitro dell’incontro Gianluca Rocchi di Firenze.



Formazioni ufficiali Napoli-Inter

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte.

ARBITRO: Rocchi di Firenze

