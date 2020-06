Calciomercato Inter, sorpasso alla Juve | Maxi-affare per Chiesa

Federico Chiesa è sempre un pallino dell’Inter che potrebbe avere le carte giuste per convincere la Fiorentina ad intavolare un maxi-scambio

L’avventura di Federico Chiesa alla Fiorentina potrebbe essere alle battute conclusive. Il figlio d’arte piace infatti alle big italiane con Juventus e Inter in primissima fila per aggiudicarsi le sue performance. Il giovane attaccante classe 1997 ha messo a referto 6 reti e 5 assist in questa Serie A, confermando la sua crescita anche in zona gol. Qualità e quantità al servizio della viola che però fanno gola anche alla dirigenza nerazzurra che da tempo lo tiene d’occhio dovendo però scontrarsi sia con la concorrenza della Juve che con le alte richieste della Fiorentina. L’Inter però avrebbe in mente un possibile piano per provare a strapparlo ai toscani. Per tutte le altre news sul calciomercato dell’Inter CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ESCLUSIVO | 10 milioni per il vice Lukaku

Calciomercato Inter, super scambio per Chiesa: pronto Sensi

La chiave giusta per ammorbidire la Fiorentina potrebbe essere Stefano Sensi, una volta riscattato definitivamente dal Sassuolo. Marotta e soci potrebbero infatti mettere proprio il cartellino del regista italiano con un pesante conguaglio da 35 milioni di euro (con Sensi valutato sui 30) per convincere la ‘Viola’ a cedere Chiesa.

LEGGI ANCHE >>> Assalto a Chiesa: Marotta sorpreso, sorpasso United

La società toscana per il proprio gioiello gradirebbe però solamente offerte cash o in alternativa un conguaglio più alto, sui 45 milioni. A favorire leggermente l’operazione ci sono inoltre i buoni rapporti tra i club, mentre la concorrenza della Juventus si fa sempre meno pressante in quanto i bianconeri restano impegnati su altri fronti. Come discorso slegato dall’affare Chiesa con la Fiorentina ci sarebbe anche il futuro di Nainggolan il quale potrebbe finire in viola con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Nainggolan addio | C’è il piano della Fiorentina