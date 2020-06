Europa League tutta in Germania | La scelta dell’Uefa su Inter-Getafe

Le ultime news Inter mettono in evidenza la decisione dell’Uefa in merito alla portata a termine dell’Europa League. I nerazzurri si giocheranno l’accesso alla final eight contro il Getafe

Mercoledì il comitato esecutivo dell’UEFA ufficializzerà l’assegnazione dell’Europa League attraverso una Final Eight da disputarsi interamente in Germania (a Lisbona invece la Champions) dal 10 al 21 agosto prossimo. Anche Siviglia-Roma e Inter-Getafe, gare valide entrambe per gli ottavi di finale rinviate poi a causa dello scoppio dell’emergenza coronavirus, si giocheranno in Germania e a gara unica. Le vincenti staccheranno il pass per la sopracitata Final Eight, di scena fra Dusseldorf, Colonia, Gelsenkirchen e Duisburg.

