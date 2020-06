Calciomercato Inter, nuova idea dalla Serie A | Lo porta Raiola

L’Inter è a caccia di forze fresche per l’attacco del prossimo anno visti i dubbi su Sanchez e Lautaro. L’occasione giusta potrebbe portarla Raiola

Potrebbe arrivare direttamente dal Napoli, affrontato nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, l’ultima idea per l’attacco dell’Inter. I nerazzurri dovranno infatti acquistare anche un attaccante rapido viste le probabili cessioni di Lautaro Martinez e Sebastiano Esposito oltre alle difficoltà nel trattenere a Milano Alexis Sanchez in bilico per via dell’ingaggio. Per il cileno infatti c’è da verificare la disponibilità dello United ad un nuovo prestito con pagamento di buona parte dello stipendio. L’ultima idea per il reparto avanzato di Conte porta al messicano Hirving Lozano. Per tutte le altre news sul calciomercato dell’Inter CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, via Lautaro | Triplo colpo da 92 milioni

Calciomercato Inter, Lozano ai margini: ‘occasione’ per i nerazzurri

L’attaccante messicano è ormai ai margini del progetto di Gattuso a Napoli. Ad alimentare le voci su un possibile addio c’è anche l’ultimo episodio legato all’allenamento di lunedì nel quale Lozano sarebbe stato allontanato dallo stesso allenatore partenopeo in quanto non avrebbe approcciato con la giusta intensità la seduta di lavoro. L’ennesima conferma di un feeling mai nato tra l’ex allenatore del Milan e l’esterno messicano che a fine anno potrebbe anche lasciare gli azzurri dopo appena una stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ESCLUSIVO: assalto a Skriniar | Scambio alla pari

In questa spaccatura potrebbe inserirsi l’Inter con Mino Raiola che potrebbe proporlo a Beppe Marotta, con cui è in eccellenti rapporti. Lozano farebbe certamente comodo a Conte vista l’incertezza in attacco e il grosso potenziale ancora inespresso in Serie A. L’Inter però lo prenderebbe solo in prestito con diritto di riscatto mentre il Napoli dal canto suo chiede cash 30 milioni per provare a rientrare subito del grosso investimento.