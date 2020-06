Meunier ha deciso: beffa Inter, andrà al Borussia Dortmund

Thomas Meunier non sbarcherà all’Inter. Il terzino destro, in scadenza di contratto a giugno col Paris Saint Germain, sembra aver deciso il proprio futuro: secondo la ‘Bild’, il Borussia Dortmund è prossimo a prenderlo per sostituire Hakimi, di ritorno al Real Madrid. I gialloneri potrebbero addirittura annunciarlo entro la fine del mese.

