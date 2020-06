Obiettivo Hakimi: arrivano conferme e fioccano le maxi offerte

Obiettivo Hakimi: arrivano conferme e fioccano le maxi offerte

Anche l’Inter vuole Achrar Hakimi, fluidificante destro di proprietà del Real Madrid che in questa stagione ha disputato un’ottima Champions League con la maglia del Borussia Dortmund. Come riporta ‘As’, sul classe 1998 ci sarebbe mezza Europa e anche l’Inter, con Conte e Marotta che sono stati letteralmente fulminati dalle prodezze del giocatore marocchino, autore di due gol contro i nerazzurri nella fase ai gironi. Il Real Madrid è pronto a cederlo ma solo di fronte ad un’offerta di circa 60 milioni di euro, un investimento importantissimo per uno dei futuri top player nel suo ruolo.

