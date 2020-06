Pazienza: “Conte chiede tantissimo ai calciatori e dà tanta disponibilità”

Inter, l’ex centrocampista e ora allenatore Michele Pazienza ha voluto dare un parere sul tecnico della squadra nerazzurra Antonio Conte

INTER PAZIENZA SU CONTE/ Dopo il pareggio contro il Napoli che ha estromesso l’Inter dalla finale di Coppa Italia, non sono mancate le critiche al tecnico Antonio Conte. L’ex giocatore e ora allenatore Michele Pazienza, ha voluto dare il suo parere sul tecnico nerazzurro intervistato da Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni in merito: “Come devono essere visti i numeri dell’Inter? Non in maniera positiva, ma credo ci sia un perché. Conoscendo il modo di allenare di Conte, credo sia dovuto alla richiesta dell’allenatore: il gioco di Conte è dispendioso, chiede di coprire gran parte del campo, soprattutto ai quinti di centrocampo, ed è un gioco quasi ‘al massacro’ per gli esterni. Se non hai dei ricambi è chiaro che durante l’anno rischi di andare in difficoltà, così come è capitato all’Inter in certi momenti della stagione. Il suo carattere è quello di sempre, da calciatore o allenatore. Chiede tantissimo ai calciatori, è uno che dà tanta disponibilità ma poi sul campo la richiesta è altissima e dispendiosa. Per tutte le altre news sul calciomercato dell’Inter CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Marotta accelera | Chiusura entro fine mese

Motivo per cui a inizio stagione chiedeva acquisti importanti e mirati. Conosce se stesso e ciò che vuole, quindi avanza delle proposte proporzionate all’obiettivo che vuole raggiungere”.