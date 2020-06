Perisic: il calciatore croato salta la sfida scudetto contro il Werder

Inter, l’attaccante in prestito al Bayern Monaco Ivan Perisic, questa sera non potrà essere schierato in campo dal club tedesco nella sfida che potrebbe regalare lo scudetto alla squadra bavarese

INTER PERISIC AGGIORNAMENTO/ Questa sera nella sfida a Brema contro il Werder il Bayern Monaco potrebbe laurearsi campione di Germania con due giornate di anticipo. Una buona notizia anche per molti tifosi nerazzurri a cui il Bayern Monaco oltre a rievocare i dolci ricordi della finale vinta a Madrid ormai 10 anni fa, fa anche pensare ai tanti campioni che sono arrivati in nerazzurro dalla squadra tedesca a partire dall’attuale dirigente Karl Heinz Rummenigge attaccante ancora amato dai tifosi della ‘Beneamata’ fino a calciatori come Brehme e Matthaus. L’ex calciatore nerazzurro in prestito nel club tedesco Ivan Perisic, purtroppo non potrà eventualmente festeggiare in campo con i compagni, visto che un problema muscolare non gli permetterà nemmeno di essere in panchina e sarà costretto a dare forfait in questa importante partita. Per tutte le altre news sul calciomercato dell’Inter CLICCA QUI.

In ogni caso Beppe Marotta e Piero Ausilio, si augurano che a fine stagione il giocatore venga riscattato dalla società bavarese.