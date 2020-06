Calciomercato Inter, Marotta accelera | Chiusura entro fine mese

Inter, Marotta vuole piazzare il colpo entro la conclusione di questo mese di giugno. La trattativa è in stato avanzato e col giocatore c’è già un accordo

Marotta vuole chiudere l’operazione entro fine mese, come riporta stamane ‘Tuttosport’, forte dell’accordo totale raggiunto col giocatore sulla base di un contratto quinquennale da 2,5 milioni di euro a stagione. Parliamo ovviamente di Sandro Tonali, ‘stellina’ del Brescia di Massimo Cellino per il quale i nerazzurri sono da un paio di mesi in netta pole. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. L’Ad ha scavalcato la Juventus e tutte le concorrenti straniere, sfruttando a proprio vantaggio anche l’eccellente rapporto con l’agente del classe 2000, l’avvocato Bozzo.

Calciomercato Inter, Tonali entro giugno: le cifre

Grazie pure ai soldi incassati (50 milioni di euro, 8 di bonus esclusi) dalla cessione a titolo definitivo di Icardi al Paris Saint-Germain, Marotta può sferrare l’assalto decisivo a Tonali. L’obiettivo è portare a termine l’affare – da 40 milioni complessivi – entro la conclusione di questo mese di giugno, preferibilmente in stile Barella: vale a dire in prestito oneroso con obbligo di riscatto. Cellino spera ancora nell’asta, ma alla fine dovrà arrendersi alla volontà del ragazzo che è quella di trasferirsi nella squadra di Conte.

