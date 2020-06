Assalto a Bale: grossa occasione da Madrid a prezzi stracciati

Gareth Bale potrebbe essere messo sul mercato a prezzi stracciati. L’ex Tottenham è ai margini del progetto di Zidane e secondo ‘Diario Madridista’ il club vorrebbe privarsene anche a prezzi di saldo. L’obiettivo è quello di cederlo e di risparmiare l’enorme ingaggio che incide pesantemente a bilancio. Zidane ha dato il proprio benestare all’addio visto che il numero 11 non ha intenzione di schiodarsi dalla presa di posizione ormai assunta da tempo. Il club iberico potrebbe decidere di lasciarlo andare via addirittura a costo zero pur di liberarsene; Inter e Juventus potrebbe fiondarsi su di lui per ingaggiarlo.

