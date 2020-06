Sfida totale Belotti-Aubameyang: l’Inter ha il si del bomber

Il ‘Corriere dello Sport’ analizza la situazione in avanti dell’Inter. Assodato che Cavani resta tra i candidati principali, il quotidiano si focalizza soprattutto sulle possibili alternative: Aubameyang e Belotti. L’attaccante gabonese è in scadenza nel 2021 e l’Inter potrebbe aspettare anche la prossima stagione per prenderlo a costo zero. Tuttavia, se dovessero fallire gli assalti ad altri giocatori, potrebbe essere fatto uno sforzo economico ad agosto per prenderlo in extremis. Conte e Marotta attendono anche a causa della situazione Belotti: l’attaccante ha detto si al tecnico e si lavora per trovare un accordo con il Torino. Al vaglio ci sono le situazioni inerenti Nainggolan, Pinamonti e Gagliardini: uno di loro potrebbe rientrare nell’affare per il gallo.

