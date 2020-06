Borja Valero ai saluti: conferme su Fiorentina e Bordeaux

Borja Valero ai saluti: conferme su Fiorentina e Bordeaux

Oltre a Godin, un altro senatore potrebbe lasciare Milano a fine stagione: si tratta di Borja Valero, in scadenza di contratto a giugno e prossimo a vestire la maglia di un altro club a parametro zero. Il 35enne potrebbe far ritorno alla Fiorentina ma anche misurarsi in un altro campionato estero: secondo ‘France Football’, il Bordeaux sarebbe particolarmente interessato a causa della richiesta di Paulo Sousa che l’ha avuto alla Fiorentina.

