Buffon: “Lautaro e Lukaku sono il tandem perfetto per il gioco dell’Inter”

Inter, il portiere della Juventus Gianluigi Buffon, nonostante la finale di Coppa Italia persa contro il Napoli, ha voluto comunque elogiare la coppia di attaccanti della squadra di Antonio Conte Lautaro Martinez e Romelu Lukaku

INTER BUFFON SU LAUTARO-LUKAKU/ Il portiere della Juventus Gianluigi Buffon, ha vissuto ieri sera l’ennesima delusione in una finale. La sconfitta ai rigori contro il Napoli nell’ultimo atto della Coppa Italia, non gli ha però impedito di fare comunque i complimenti alla coppia di attaccanti della rivale storica della sua squadra Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, anche se in questo momento alla Juventus dovrebbero preoccuparsi maggiormente della Lazio per quanto riguarda la lotta scudetto. Dopo le partite di sabato e domenica in cui si recupererà la 25esima giornata tra cui ci sarà anche Inter-Sampdoria, subito da lunedì 26 giugno si proseguirà con la 26esima, in cui la squadra di Sarri sarà attesa da una trasferta non facile a Bologna. Il tour de force per le squadre italiane sarà durissimo, visto che dal 26 giugno al 2 agosto si dovranno disputare ben 12 giornate di campionato. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

L’estremo difensore, nonostante il momento no dell’attaccante argentino, ai microfoni di Dazn ha detto: “Sono il tandem perfetto per il gioco dell‘Inter, quello che vuole esprimere Antonio Conte“