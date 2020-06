Una grossa occasione per l’Inter potrebbe arrivare direttamente dalla Spagna dove il Real Madrid è pronto a liberare uno dei suoi campioni

La dirigenza dell’Inter continua a tenere d’occhio il mercato in cerca di occasioni giuste da cogliere per rinforzare la rosa di Antonio Conte. L’ultima chance di rilievo potrebbe arrivare dalla Liga, dove il Real Madrid potrebbe cedere una delle sue stelle. Si tratta di Gareth Bale che è reduce da un paio di stagioni ampiamente sottotono tra infortuni ed esclusioni eccellenti che lo hanno costretto a rimanere per diverse tempo lontano dal campo, facendo anche deteriorare il rapporto con Zinedine Zidane. Il gallese non è infatti più al centro del progetto del tecnico transalpino che ha già dovuto fare a meno di lui lungamente soprattutto nel corso di questa travagliata stagione. Per questi motivi l’avventura madrilena di Bale sembra al capolinea. Per tutte le altre news sul calciomercato dell’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, occasione Bale: gratis dal Real Madrid

Stando a quanto sottolineato da ‘Diario Madridista’, Bale non è più una figura importante in società, sia per il club che per lo stesso Zidane. Al netto della situazione attuale la volontà del ragazzo non sembra troppo diversa da quella manifestata la scorsa estate quando è rimasto a Madrid con l’intenzione di adempiere al suo contratto. Dal canto suo il Real ha però cambiato spartito ed intende alleggerire le casse liberandosi del suo pesante ingaggio, risultando addirittura disposto a liberarlo a parametro zero pur di lasciarlo andare.

Le ipotesi più accreditate ad ogni modo restano quella della Cina, della MLS e del nuovo Newcastle, anche se non va esclusa la suggestiva pista Inter. Bale potrebbe essere infatti offerto a Marotta e soci come rinforzo estivo. Dopotutto l’estate scorsa l’ex Spurs fu proposto, anzi vicinissimo al Jiangsu, altro club della famiglia Suning. L’ostacolo principale per un’eventuale trattativa è rappresentato comunque dall’altissimo stipendio percepito dall’esterno gallese, sui 15 milioni di euro netti.

