Conte: ”Sappiamo cosa dobbiamo fare per il rush finale”

Antonio Conte è pronto a ripartire in campionato dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia. Queste le parole ai media cinesi: “Se devo trovare un lato positivo in questo periodo di inattività, penso che abbiamo avuto modo di studiare in maniera approfondita le cose da migliorare per concludere al meglio la stagione. Chiedo sempre di alzare l’asticella, non mi accontento mai. Ho avuto modo di rivedere il nostro percorso e rendermi conto di tante cose” ha detto. Questa, invece, l’analisi di De Vrij a ‘Dazn’: ”Il mister ci chiede tanto, dobbiamo riprendere quel ritmo e quella forma di un tempo. Non riuscivamo più a chiudere le partite ma è solo un periodo, presto torneremo quelli di prima” ha detto.

