Riscatti Inter, Marotta rinvia le decisioni ad agosto: le ultime

Marotta rinvia qualsiasi decisione ad agosto: i riscatti di Sensi e di Biraghi saranno discussi al termine di questa stagione dopo la chiusura del campionato di Serie A. Come rivela il ‘Corriere dello Sport’, il rinvio è dettato da una strategia messa in atto dal club nerazzurro per questioni economiche ma anche tecniche. Conte e Marotta non hanno dubbi su Sensi che continuerà ad essere un nome importante anche per il futuro: il riscatto di 27 milioni di euro sarà solamente posticipato per esigenze di bilancio. Su Biraghi l’Inter intende mettere a segno uno scambio alla pari a titolo definitivo con Dalbert: sono infatti giudicati troppi i 12 milioni richiesti dalla Fiorentina.

