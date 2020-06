Stoickov: “Lautaro Martinez al Barcellona può diventare come Batistuta”

Inter, l’ex fantasista del Barcellona e capitano della Nazionale bulgara che sfidò l’Italia ai Mondiali di Usa 94 Stoickov, ha voluto dare il suo parere positivo al possibile passaggio di Lautaro Martinez al Barcellona

INTER STOICKOV SU LAUTARO/ L’ex fantasista del Barcellona e capitano della Nazionale bulgara, che sfidò in semifinale l’Italia nel Mondiale 1994 negli Usa, vinta dalla squadra di Arrigo Sacchi per 2-1 grazie alla doppietta di uno scatenato Roberto Baggio, ha voluto dare il suo parere sul possibile passaggio di Lautaro Martinez alla sua ex squadra, intervistato da Bonito FM Late 93.1. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

L’ex calciatore Hristo Stoickov, che in quella partita segnò su calcio di rigore il gol per la sua nazionale, ha avallato il trasferimento dell’attaccante argentino dell’Inter con queste parole: “Se viene al Barça, può diventare un attaccante importante al pari di Batistuta. E in Catalogna avrebbe anche il miglior professore del mondo: Luis Suarez“.