Calciomercato Inter, UFFICIALE | Pagano clausola e addio immediato

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sull’addio ufficiale della pista che conduceva a Timo Werner. Il tedesco vola al Chelsea a titolo definitivo

La notizia nell’aria da un paio di settimane adesso è ufficiale: Timo Werner è un nuovo giocatore del Chelsea. L’attaccante tedesco piaceva molto all’Inter per l’eventuale sostituzione di Lautaro Martinez, anche se già da un po’ i nerazzurri avevano mollato la presa sapendo della volontà del ragazzo di trasferirsi in Premier. Il club di Abramovich se l’è portato a casa pagando la clausola da 55 milioni di euro e fa sapere che si unirà alla squadra di Lampard – non potendo però scendere in campo fino alla prossima stagione – già a partire del prossimo 1° luglio. Questo vuol dire che Werner lascerà immediatamente il Lipsia, che ad agosto sarà impegnato nella final eight di Champions.

