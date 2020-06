Alla riapertura del calciomercato l’Inter andrà all’assalto anche di un nuovo esterno sinistro che possa giocare a tutta fascia. Torna di moda un calciatore del Chelsea

La semifinale di Coppa Italia contro il Napoli ha evidenziato un discreto stato di forma da parte degli esterni di centrocampo, in particolar modo sulla corsia di destra. A sinistra invece potrebbe arrivare un restyling già con la riapertura del prossimo calciomercato, nonostante l’arrivo di Ashley Young, che può comunque giocare sul versante opposto. Marotta è infatti a caccia di un mancino di ruolo che sappia interpretare al meglio la posizione giocando a tutta fascia ed abbinando sia fase offensiva che difensiva. In questo senso tra i preferiti di Conte c’è Marcos Alonso, già allenato al Chelsea, club dal quale potrebbe arrivare il vero rinforzo nerazzurro. L’Inter infatti potrebbe presto tornare alla carica per Emerson Palmieri, soprattutto nel caso in cui si dovesse complicare la situazione per lo spagnolo. Per tutte le altre news sul calciomercato dell’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, torna di moda Emerson Palmieri: idea di scambio

L’ipotesi Alonso si fa sempre più complicata visto anche l’interessamento del Newcastle che potrà approfittare dei soldi freschi della prossima dirigenza. Per questa ragione l’Inter potrebbe virare sul piano B, Emerson Palmieri, per il quale la società milanese metterebbe sul piatto il cartellino di Vecino.

In caso di rifiuto da parte dei ‘Blues’ potrebbe andare con un’offerta cash da 7 milioni di euro da aggiungere al centrocampista uruguaiano per convincere gli inglesi. Dal canto suo però il Chelsea gradirebbe una proposta secca da 25 milioni e non è escluso che l’Inter possa arrivare a tanto con parte dei soldi della cessione dello stesso Vecino magari ad un altro club.

