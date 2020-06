Calciomercato Inter, operazione ben avviata | Affare con Galliani

Adriano Galliani è pronto ad allestire una grande squadra in vista della prossima Serie B. Per il suo Monza ha pensato ad un calciatore dell’Inter

Il Monza di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi, da poco promosso ufficialmente in Serie B, si prepara ad allestire una grande squadra in vista della prossima stagione. La rosa brianzola andrà infatti rinforzata al meglio per affrontare in modo adeguato ed ambizioso la cadetteria, campionato da sempre molto ostico. Tanti i profili accostati alla società dell’ex patron del Milan, che punta a costruire una squadra immediatamente pronta per la promozione in Serie A. Per questa ragione l’amministratore delegato Galliani è al lavoro su diversi calciatori che conoscono già la categoria e che al contempo possono far fare un salto di qualità repentino alla squadra di Brocchi. Per tutte le altre news sul calciomercato dell’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Galliani pensa a Di Gregorio: la situazione

Tra i tanti calciatori nel mirino del Monza ci sarebbe anche un giovane legato ancora all’Inter. Si tratta di Michele Di Gregorio, estremo difensore che quest’anno ha giocato al Pordenone in Serie B con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto, che probabilmente verrà esercitato dai nerazzurri qualora dovesse presentarsi l’occasione.

In questo contesto secondo quanto appreso dai colleghi di ‘SerieBnews.com’ le parti in causa sarebbero al lavoro per il passaggio del giovane Di Gregorio alla società guidata dal duo Berlusconi-Galliani. Il classe 1997 piace anche in Serie A e in Inghilterra ma la trattativa sarebbe già a buon punto sulla base di un prestito.

