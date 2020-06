Calciomercato Inter, Perisic-Bayern a titolo definitivo | Accordo vicino

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Ivan Perisic, la scorsa estate ceduto in prestito con diritto di riscatto al Bayern Monaco

Dopo Mauro Icardi, al Paris Saint-Germain per 50 milioni di euro più 8 di bonus, l’Inter è vicina a liberarsi definitivamente anche di Ivan Perisic. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato di ‘Todofichajes’, il club bavarese è pronto a spendere circa 12 milioni più 3-4 milioni di bonus per il cartellino dell’esterno croato, la cui volontà è quella di restare in Baviera. Questa cifra dovrebbe ‘accontentare’ il club targato Suning, che aveva aperto allo sconto sui 20 milioni fissati l’estate scorsa e successivamente dato ai tedeschi – dopo la scadenza dell’opzione riscatto – del tempo ulteriore per l’acquisto del classe ’89. Prima della fine del mese di giugno, stando al portale spagnolo, le due società (in eccellenti rapporti) dovrebbero chiudere del tutto l’operazione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio Godin | Arriva la smentita ufficiale