Inter, nuovo infortunio per Sensi | Tutti i dettagli

Le ultime news Inter si concentrano su Stefano Sensi e il suo ennesimo infortunio stagionale. Tegola per Conte in vista della gara con la Sampdoria

Conte perde di nuovo Stefano Sensi. Stando a ‘Sky Sport’ il centrocampista umbro ha rimediato un risentimento muscolare alla coscia destra. Nelle prossime ore il giocatore dell’Inter, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Sassuolo, effetturà esami specifici per conoscerà l’entità del problema fisico. Salterà sicuramente la gara con la Sampdoria in programma domenica sera al ‘Meazza’.