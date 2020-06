Nuovo nome per la difesa: sfida al Napoli per Gabriel

L’Inter continua a monitorare il mercato estero per trovare nuovi innesti in difesa. Secondo ‘Le10Sport’, i nerazzurri sarebbero sulle tracce di Gabriel dos Santos Magalhães, classe ’97 del Lille. Su di lui ci sarebbero anche Tottenham, Psg e soprattutto Napoli, pronto a prenderlo nel caso in cui dovesse partire Koulibaly. Base d’asta: 25 milioni di euro.

