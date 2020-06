Calciomercato Inter, non solo Lautaro | Patto shock col Barcellona

Asse sempre caldissimo tra Inter e Barcellona. Sul tavolo delle discussioni non solo il futuro di Lautaro Martinez. Spunta un ‘patto’ che coinvolge Tonali e Brozovic

Milano e Barcellona non mai state in contatto come in questo periodo. L’asse di mercato tra l’Inter e i blaugrana si fa infatti sempre più intenso con il piatto forte che resta Lautaro Martinez. Al netto dell’argentino, obiettivo numero uno dei catalani per rinforzare l’attacco, ci sarebbero altre sotto trame pronte presto ad intrecciarsi nei destini dell’una e dell’altra squadra. Stando a quanto rivelato da ‘Don Balon’ ci sarebbe infatti una sorta di ‘patto di non aggressione’ tra la società milanese e il Barça che potrebbe favorire anche altri movimenti per il prossimo futuro, al di là del solito Lautaro sempre al centro della discussione. Per tutte le altre news sul calciomercato dell’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, patto col Barcellona: si intrecciano i destini di Brozovic e Tonali

Sono in particolare due i nomi caldi sul tavolo tra Inter e Barcellona, eccezion fatta per Lautaro. Si tratta di Marcelo Brozovic e Sandro Tonali, che potrebbero far parte di un disegno ancora più grande. La testata spagnola lascia infatti intendere che il Barça possa dare il via libera ai nerazzurri sul fronte Tonali per portare un assalto definitivo, con Marotta e soci che avrebbero comunque già un’intesa di massima con il ragazzo.

In cambio della mancata concorrenza per il giovane bresciano, il Barcellona punterebbe forte su Brozovic per andare a rimpiazzare l’esperto Sergio Busquets in mediana. Il croato infatti per età, caratteristiche tecniche e fisiche potrebbe essere perfetto per il centrocampo di Setien. Uno scenario sorprendente che potrebbe trovare conferme reali solo dietro un corposo pagamento da parte dei catalani di circa 60 milioni di euro.

