Da Lukaku a Candreva e Ramirez, ecco le formazioni ufficiali di Inter-Sampdoria valevole per il recupero della 25esima giornata di Serie A

Sono ufficiali le formazioni di Inter-Sampdoria, gara valida per il recupero della 25esima giornata di Serie A in programma fra circa un’ora allo stadio ‘Meazza’. Conte conferma per dieci-undicesimi la squadra mandata in campo in Coppa Italia contro il Napoli, con l’unica novità rappresentata da Gagliardini – preferito a Borja Valero – al posto dell’infortunato Brozovic. Dunque ancora 3-4-1-2 con Eriksen alle spalle di Lautaro Martinez, che ha vinto il ballottaggio con Sanchez, e Lukaku. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Sponda blucerchiata, Ranieri si schiera quasi a specchio non rischiando Quagliarella (rimasto a casa) e lasciando fuori diversi titolari, come Gabbiadini al quale viene preferito La Mantia. Panchina anche per Ekdal. Arbitro dell’incontro Mariani di Aprilia.

Formazioni ufficiali Inter-Sampdoria

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Barella, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro. All.: Conte.

SAMPDORIA (3-5-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley; Thorsby, Linetty, Bertolacci, Jankto, Murru; Ramirez; La Gumina. All.: Ranieri. All.: Ranieri

ARBITRO: Mariani di Aprilia

