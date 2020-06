L’Ad nerazzurro Beppe Marotta ha rilasciato delle dichiarazioni prima della gara Inter-Sampdoria valevole per la 25esima giornata di Serie A

Beppe Marotta è intervenuto a ‘Sky Sport’ prima di Inter-Sampdoria: “Le parole di Conte in chiave scudetto sono uno stimolo, ci sono 39 punti a disposizione e quindi può succedere di tutto sia davanti che dietro. Tre punti eventuali sarebbero un bel viatico per il prosieguo del campionato. Lautaro Martinez è distratto? Che sia oggetto di attenzioni di mercato questo è risaputo, ma come abbiamo detto più volte, l’Inter non intende vendere i propri giocatori – la risposta dell’Ad nerazzurro sull’argentino, per il quale il Barcellona resta in pressing. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter – Se gli stessi non manifestano la voglia di andar via, noi non li lasceremo partire. Sicuramente è lusingato dalle attenzioni dei grandi club, ma da parte nostra c’è la voglia di trattenerlo. Se ha chiesto la cessione? Non ha mai manifestato concretamente di voler andarsene”.

“Quanto manca per vincere? La cosa fondamentale è la stabilità della società – ha detto Marotta in conclusione – La famiglia Zhang è qui per essere protagonista, di conseguenza noi dirigenti ci stiamo adeguando a quelle che sono le direttive. I risultati si sono visti e quanto prima vogliamo toglierci delle soddisfazioni”.

