Calciomercato, addio Inter | Firma con la Juventus

Brutte notizie in ottica calciomercato Inter. Il club nerazzurro perde un talento che si trasferisce alla Juventus: ecco il motivo.

In un calciomercato che guarda sempre di più ai giovanissimi, la Juventus è riuscita a infliggere un duro colpo all’Inter. Come rivelato dal sito ‘Gazzetta Regionale’, infatti, i bianconeri si sono aggiudicati Michele Scienza, talento classe 2006, da tre anni nelle giovanili nerazzurre e capitano della formazione Under 14. Figlio d’arte del padre Giuseppe, può agire da trequartista e da seconda punta: è dotato di ottima tecnica di base, oltre che di una notevole struttura fisica e di una maturità difficile da trovare in ragazzi della sua età. Il motivo del suo passaggio in bianconero è di natura scolastica e logistica: la Juve lo manderà in una scuola privata da settembre, assicurandogli un posto in convitto per evitargli lunghi spostamenti. Sebbene i rapporti con l’Inter fossero ottimi, i tentennamenti del club nerazzurro avrebbero spinto la famiglia ad optare per il passaggio alla ‘Vecchia Signora’.

