Inter e Juventus attese al ”Franchi”: nel mirino Chiesa e Tonali

Fiorentina-Brescia non sarà solo un ritorno al calcio giocato ma anche un’occasione di mercato che coinvolgerà Inter e Juventus: difatti, si sfideranno al ”Franchi” due talenti del calcio italiano, ossia Chiesa e Tonali. Obiettivi di entrambe le squadre, cercheranno di trascinare le rispettive squadre verso i risultati sperati. Per entrambi la quotazione è molto alta: 70 milioni per Chiesa, 50 per il regista del Brescia che avrebbe già un accordo con i nerazzurri.

