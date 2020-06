Marotta raddoppia: Tonali alla Barella, è fatta anche per Darmian

L’Inter sembra aver trovato l’accordo per Sandro Tonali. Il centrocampista del Brescia è il primo obiettivo per la nuova Inter di Conte e secondo ‘Il Corriere dello Sport’ Marotta concluderebbe un’operazione alla Barella: trasferimento in prestito oneroso con obbligo di riscatto più una parte in bonus legate a presenze e successi. La valutazione globale sarà di circa 50 milioni di euro, cifra che consentirà di battere la Juventus. Oltre a Tonali arriverà anche Darmian, per il quale nerazzurri e Parma avrebbero sancito un accordo sin dai tempi del suo ritorno in Italia.

