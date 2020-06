Non tramonta la pista Gabriel Jesus: colloquio tra l’agente e Marotta

Non tramonta la pista Gabriel Jesus: colloquio tra l’agente e Marotta

Gabriel Jesus potrebbe diventare una pista importante per l’Inter. L’attaccante brasiliano del Manchester City non esclude un trasferimento estivo all’estero: è quanto sostiene il ‘Corriere dello Sport’, secondo cui l’agente avrebbe sondato il terreno per valutare nuove ipotesi. Tra le soluzioni ci sarebbe anche l’Inter, con Marotta che avrebbe parlato con lui per valutare questa possibile opportunità. Gabriel Jesus potrebbe arrivare per una cifra vicina ai 70 milioni di euro.

