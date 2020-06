Sanchez torna nella Liga? Ronaldo lo vuole al Valladolid

Alexis Sanchez potrebbe tornare nella Liga. L’indiscrezione arriva direttamente dalla Spagna, secondo cui Ronaldo lo vorrebbe per il suo Valladolid: “Alexis è un giocatore di esperienza e di qualità – riporta ‘RMCSport’ – Se non dovesse rimanere all’Inter sarei lieto di offrirgli un’opportunità al Valladolid” ha detto Ronaldo. Marotta è al lavoro con il Manchester United per confermare il prestito per un’altra stagione.

